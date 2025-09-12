Nepal dobio novu premijerku: Sutkinja koja je poznata po svojoj neovisnosti

"Predsjednik Ram Chandra Paudel imenovat će (...) Sushilu Karki premijerkom, nakon dogovora sviju stranaka", rekao je za AFP savjetnik predsjednika države za medije, Kiran Poharel.

Bivša čelnica Vrhovnog suda, koju se često spominjalo kao moguću nasljednicu premijera K.P. Sharme Olija koji je podnio ostavku, treba položiti prisegu navečer", rekao je Poharel. "Zatim će biti osnovana vlada", dodao je.

Imenovanje te sutkinje poznate po svojoj neovisnosti dolazi nakon dva dana intenzivnih pregovora načelnika glavnog stožera nepalske vojske, generala Ahoka Radja Sigdela, i predsjednika Paudela.