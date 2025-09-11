I dalje traju prosvjedi u Nepalu, evo koga prosvjednici žele na čelu vlade

Mladi nepalski 'Gen Z' prosvjednici podržali su u četvrtak bivšu ministricu pravosuđa, prvu ženu u toj zemlji ikada na toj funkciji, kao privremenu šeficu vlade koja bi vodila zemlju u turbulentnim vremenima te pozvali na raspuštanje parlamenta.

Višednevni žestoki prosvjedi, u kojima je u sukobu s policijom ubijeno 34 ljudi, primorali su premijera K.P. Sharme Olija da odstupi s dužnosti. Prosvjednici traže da tu dužnost privremeno preuzme Sushila Karki, 73-godišnja bivša ministrica pravosuđa koja je sada u mirovini.

Prosvjedi u Nepalu bez presedana odražavaju duboko nezadovoljstvo političkom elitom u zemlji koju mladi optužuju za sveopću korupciju i nesposobnost da pokrenu ekonomiju, a bijes je dodatno raspirila blokada društvenih mreža koja je potom ukinuta. Sushila Karki, koja je 2016. bila prva žena ikada imenovana za ministricu pravosuđa, izronila je kao glavna kandidatkinja za privremenu čelnicu siromašne himalajske zemlje stiješnjene između Indije i Kine. Nepal je od 2008. promijenio čak 14 premijera, a stalna borba za vlast i mijenjanje savezništava stranaka duboko su razočarali građane, posebno mlade.

Vođe prosvjeda su njezino ime predložili predsjedniku države i vojsci, rekao je predstavnik prosvjednika Ojaswi Raj Thapa. 'Raspustit ćemo parlament. Ne pokušavamo poništiti ustav, iako ćemo možda morati unijeti neke promjene ustava', rekao je Thapa. U sukobima prosvjednika i snaga reda ozlijeđeno je više od 1300 ljudi, objavilo je ministarstvo zdravstva. Vojnici i dalje patroliraju ulicama Kathmandua, a trgovine, škole i fakulteti su i dalje zatvoreni. Trenutno su u funkciji samo hitne službe. Kirki je pristala preuzeti čelništvo prijelazne vlade te se ulažu napori da se pronađe način za njezino imenovanje koji bi bio sukladan ustavu. Prema lokalnim medijima, ona je trenutno u pregovorima s predsjednikom Ramchandrom Paudelom i zapovjednikom vojske Ashokom Rajom Sigdelom. Tijekom prosvjeda, vladine zgrade i kuće političkih čelnika napadnute su diljem zemlje, a u utorak je zapaljena i zgrada parlamenta. Također u utorak, supruga bivšeg nepalskog premijera Jhalanatha Khanala, Rabi Laxmi Chitrakar umrla je od opeklina nakon što su prosvjednici zapalili njihovu kuću u Dalluu.