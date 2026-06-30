Nema više 'deranja' cijenama i nesigurne vožnje: Stižu velike promjene za taksi prijevoznike

Izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se povećati sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga, rekao je u srijedu u Hrvatskome saboru državni tajnik Tomislav Mihotić

Predstavljajući prijedlog, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da se izmjenama želi osigurati profesionalnije i zakonitije obavljanje autotaksi prijevoza kroz jednostavniji i brži postupak izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitiju provjeru njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola.

Istaknuo je kako je cilj povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači, zbog čega se uvodi kontinuirana provjera ispunjavanja uvjeta za posjedovanje kartice autotaksi vozača. Proširuje se i provjera tzv. dobrog ugleda vozača pa će se, uz dosadašnje uvjete, provjeravati i je li vozaču u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Predlaže se i uvođenje posebnih registracijskih oznaka (TX) za sva autotaksi vozila radi njihove lakše prepoznatljivosti u prometu i učinkovitijeg nadzora.

Veće ovlasti u kontroli rada taksista, uz prometne inspektore, dobili bi i policija, Carinska uprava te komunalni i prometni redari, koji bi mogli podnositi prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti. Jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, izdavale bi dozvole za svako pojedino vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz te bi morale javno objavljivati podatke o izdanim dozvolama kako bi se omogućio uvid u stvaran broj taksi vozila na njihovu području. Ministar će pravilnikom odrediti maksimalne cijene Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na cijene autotaksi usluga. Mihotić je rekao da će ministar pravilnikom moći odrediti najviše dopuštene iznose svih elemenata cijene - starta, vožnje po kilometru, vožnje po minuti i čekanja - kako bi se spriječio nekontrolirani rast cijena i zaštitili korisnici. "Intencija predlagatelja je propisati maksimalni iznos koji je moguće naplatiti za izvršenu uslugu kako ne bi dolazilo do nesrazmjera između vrijednosti usluge i cijene koju plaća korisnik", rekao je. Dodao je da će pravilnik omogućiti i lakše prilagođavanje maksimalnih cijena promjenama poput inflacije, rasta cijena energenata ili troškova rada, bez potrebe za izmjenama zakona. Izmjenama se također pooštravaju kazne za prijevoznike koji ne poštuju propisani način određivanja cijena, ne prikazuju cjenik, mijenjaju uvjete nakon prihvaćene narudžbe, nemaju uključenu aplikaciju ili u vozilu ne ističu valjanu karticu autotaksi vozača. Oporba tražila reguliranje digitalnih platformi Najviše pitanja zastupnika odnosilo se na položaj digitalnih platformi poput Ubera i Bolta. Ana Puž Kukuljan (SDP) pitala je tko snosi odgovornost ako platforma dodijeli vožnju vozaču bez važeće kartice ili vozilu bez dozvole, ocijenivši da zakon ne daje jasan odgovor.