Nema kraja podjelama: Ponovno odvojene komemoracije na obljetnici u Jasenovcu

Ni ove godine neće biti jedinstvene komemoracije u znak sjećanja na žrtve logora Jasenovac, kao što nije bilo prethodne dvije godine, potvrdio je za tportal predsjednik saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin, a pitanje koliko će se komemoracija održati ostaje otvoreno

Duboka podijeljenost našeg društva posebice dolazi do izražaja svake godine uoči komemoracije u Jasenovcu . Već nekoliko godina, naime, uz službenu komemoraciju u organizaciji državnog vrha , održava se još najmanje jedna, a nerijetko i više njih.

'Jučer smo na našem Izvršnom odboru analizirali što se promijenilo do danas u odnosu na prošlu godinu i došli smo do zaključka da se nije promijenilo ništa. Dapače, još je i gore. Ako Vlada prihvati preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, to će samo donijeti nove probleme, u društvu će se otvoriti nove polemike, novi sukobi i prijepori', ispričao nam je Habulin.

Dodaje i kako mu je žao što se podjele nastavljaju i ove godine, no kako kaže, najprije se moraju stvoriti neke pretpostavke za zajedničko bolje sutra.