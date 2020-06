Nela Sršen: Virus je oslabio, pozitivni nisu nužno i zarazni. U Italiji je kazna za nenošenje maske 400 eura. U Hrvatskoj ju nitko ne nosi, svi se grle i ljube

'Ako u tom drugom valu podrazumijevamo tešku ekonomsku krizu i teško psihičko stanje ljudi, onda je odgovor da - doći će drugi val. To što koji put imamo više pozitivnih osoba ne znači da nam dolazi drugi val. Razlog je što je završio "lockdown" i ljudi se više kreću. Ali treba poštovati sve epidemiološke mjere. U Italiji je kazna za nenošenje maske 400 eura. U Hrvatskoj nitko ne nosi masku i ne poštuje se socijalna distanca, svi se grle i ljube', kazala je dr. Nela Sršen koja radi u sveučilišnoj bolnici u Padovi. Ipak ističe da je virus definitivno oslabio

'Onog trenutka kada je završio "lockdown", ne znači da je i virus nestao. Postoje još mala žarišta. Ali situacija više nije ista kao u veljači. Ako imamo pozitivnih pacijenata, više nema potrebe da oni idu u reanimaciju. Virus je definitivno oslabio i njegov viralni naboj nije kakav je bio. On se s vremenom mijenja, ali ne zato što je mutirao. Ima četrnaest manjih mutacija koje bi pokrivalo cjepivo. Ovaj novi virus ima ovojnicu koja ne mutira. I baš to je razlika u odnosu na cjepivo protiv gripe. Svake godine mora se raditi novo cjepivo jer se virus gripe mijenja, a s koronom to nije slučaj. Na koncu, ostaje otvoreno pitanje je li cjepivo protiv koronavirusa uopće potrebno', kaže Sršen za Slobodnu Dalmaciju.