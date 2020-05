'Svi smo očekivali da će nakon 'lock downa' incidencija pozitivnih slučajeva zaraženih pacijenata biti dosta visoka. Naprotiv, iz dana u dan vidimo da se broj zaraženih smanjuje', rekla je Nela Sršen, kirurginja u sveučilišnoj bolnici u Padovi

'Pokrajina Veneto, gdje je dnevno znalo biti po 1.000 zaraženih i 500 umrlih, jučer je imala malo pozitivnih slučajeva, to su ohrabrujuće vijesti', dodala je.

Pozitivno je to što i zaraženi kojima je potrebna hospitalizacija ne završavaju na respiratorima i nemaju toliko kritičnu kliničku sliku, rekla je dr. Nela Sršen u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska. Pojasnila je kako to možda znači da je virus izgubio virulentnost i na neki način oslabio.

'Ovaj virus, da bi preživio, morat će se na neki način prilagoditi, to znači da ne ubije gosta, čovjeka, već se prilagoditi, biti manje virulentan i pojavljivati se sezonski kao svi drugi koronavirusi. Priča se o potencijalnom drugom valu, loše utječe na ljude jer se zna što se sve prošlo, to na ljudsku psihu djeluje jako štetno i negativno. Još uvijek ne znamo odakle virus dolazi, još ne znamo otkuda su došle mutacije, a koliko god ima zaraženih, klinička slika nije toliko izražena i kritična kao prije mjesec, dva. Virulentnost se smanjuje, ako i dođe drugi val, pretpostavljam da bi on mogao biti vrlo ležeran, možda se neće ni osjetiti u mjeri da bude kao i drugi sezonski virusi koji u kasnu jesen ili zimu mogu davati respiratorne, lagane probleme i postane virus prehlade, dodala je Sršen.

Govoreći o drugom valu, kaže da tu misli na ekonomsku i psihološku krizu koje će plaćati kao posljedica ovog iskustva.