NA GRANICI

Austrijanci: Migrante pretukla hrvatska policija. Božinović: 'Nema službenih informacija o tome'

I.H./Hina

14.11.2026 u 14:20

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SOS Balkanroute
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Hrvatska policija nema saznanja koja bi potvrdila medijske navode o navodnom premlaćivanju migranata, niti je o tome dobila službenu obavijest nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, izjavio je u subotu potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

"Za te smo navode doznali iz medija i policija je odmah poduzela radnje kako bi provjerila raspolaže li bilo kakvim informacijama o tom događaju. Takvih podataka nemamo, niti smo zaprimili bilo kakvu službenu obavijest bosanskohercegovačkih vlasti, prije svega policije, s kojom smo u stalnom kontaktu", rekao je nakon sjednice Vlade Božinović.

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Poručio je da će policija nastaviti suzbijati krijumčarenje migranata i štititi hrvatsku i vanjsku granicu Europske unije. Istaknuo je da migracijski pritisak na hrvatsku granicu ne jenjava te da hrvatska policija svakodnevno spriječi do 90 osoba u pokušaju nezakonitog ulaska u zemlju.

"Hrvatska policija 24 sata dnevno štiti hrvatsku i vanjsku granicu Europske unije. Migracijski val nije utihnuo, a naši policijski službenici svakodnevno sprječavaju nezakonite ulaske, uz dosljedno poštovanje zakona", rekao je.

Upozorio je i na nasilje među migrantskim skupinama na području Bosne i Hercegovine, navodeći da je hrvatska policija od tamošnjih kolega dobila upozorenje o mogućem prelasku naoružanih kriminalnih skupina na hrvatski teritorij, što se nije dogodilo.

Bosanskohercegovačka policija pronašla automatsko oružje i pištolje

Prema njegovim riječima, bosanskohercegovačka policija naknadno je u improviziranim skloništima tih skupina pronašla automatsko oružje i pištolje. Božinović je naglasio da postoje poznati obrasci nasilja kriminalnih skupina nad migrantima, ali da se oni ne mogu automatski povezivati s konkretnim slučajem.

"Ne tvrdim da se to dogodilo u ovom slučaju jer zasad nemamo utvrđene činjenice. Međutim, znamo da takvi obrasci nasilja postoje i zato vrlo pozorno pratimo sigurnosnu situaciju na granici", kazao je.

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