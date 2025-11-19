Neki bi se jutros trebali zabundati, mjere se minusi: Vladaju mraz i magla, a na moru bura

Na istoku zemlje dan će biti promjenjivo oblačan, mjestimice uz maglu, a tijekom poslijepodneva postupno će jačati jugoistočnjak. Temperatura će se ujutro spustiti na 0 do 3 °C, a danju porasti do oko 9 °C, javlja HRT.

U središnjim krajevima izmjenjivat će se umjereno i jače oblačna razdoblja sa kratkim iskrama sunca. Jutro donosi lokalni mraz i maglu, najniže vrijednosti bit će između -2 i 0 °C. Tijekom dana očekuje se oko 7 °C.

Na zapadu Hrvatske bit će djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu čak i pretežno vedro. Bura će ujutro biti umjerena do jaka, ali će postupno slabjeti do sredine dana. Navečer će se na otvorenom moru početi okretati na jugo.

Jutarnji minus

Najniže jutarnje temperature kretat će se od -3 do 0 °C, ponegdje i uz mraz, dok će se uz obalu mjeriti od 4 do 9 °C. Poslijepodnevne vrijednosti bit će uglavnom između 9 i 13 °C, u Gorskoj Hrvatskoj od 3 do 9 °C.

U Dalmaciji će prevladavati barem djelomično sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana porast će naoblaka, a prema večeri postoji mala mogućnost za kišu. Ujutro će još puhati umjerena bura, ali navečer slijedi jačanje juga. Minimalne temperature bit će od 6 do 12 °C uz obalu, u unutrašnjosti između 0 i 5 °C. Najviša dnevna kretat će se od 13 do 16 °C.

Na krajnjem jugu očekuje se promjenjiva naoblaka uz mjestimične kapi kiše. Puhat će slaba do umjerena bura, a predvečer će vjetar okretati na jugo. More će biti mirno ili samo malo valovito. Temperatura će se većinom držati između 12 i 17 °C, a ujutro ponegdje i niže.