Nekad 'hrana za sirotinju', a danas za kilu čvaraka ponegdje moramo izdvojiti i 400 kuna

Nekad hrana za sirotinju, a danas skuplji i od drniškog pršuta. Krivac nije samo inflacija, no jedno je sigurno - špeka je sve manje i čvarci su danas sve samo ne hrana siromašnih. U odnosu na prošle godine čvarci su skuplji za 20 posto. Svinje su mršavije, a potražnja za čvarcima sve veća. No i unatoč takvim cijenama, svaki se čvarak proda

'Svinje su sve tanje i manje špeka imaju. Nekad su to bile debele svinje s 2-3 prsta špeka, a sada nema niti jedan prst. Za pravi čvarak treba leđni špek, a njega je najmanje na svinji', rekao je za RTL mesar Zdravko Horvatić. Tako su komadići topljenog svinjskog sala skuplji i od kulena i od pršuta. Prodaju se od 110 do nevjerojatnih 410 kuna u trgovačkim centrima. Kilogram kulena u isto vrijeme stoji od 130 do 200 kuna, a drniški pršut od 220 do 400.