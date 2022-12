U Hrvatskoj ima tisuću uzgajivača božićnih drvaca, no svejedno ih uvozimo iz Danske i Mađarske; ove godine bit će 20 posto skuplje

Na domaćem se tržištu idućih dana očekuje oko pola milijuna božićnih drvaca. Iako se dio uvozi, najviše iz Danske i Mađarske, ipak se kupuju domaća. No, očekivano, ove ćemo godine i Božićna drvca plaćati skuplje

Prije dvadesetak godina obitelj Biškup se bavila stočarstvom. No kako je cijena otkupa mlijeka bila niska, krave su prodali, a novac uložili u sadnice smreke, jele i borova. Danas na desetak parcela uspijeva 15.000 drvaca. Sve što posijeku ili iskopaju - to i prodaju. No zbog poskupljenja energenata i repromaterijala dignuli su cijene, donosi HRT.