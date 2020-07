Nedjelja toplija, na Jadranu pretežno sunčana, a na kopnu mogući lokalni pljuskovi

Vrijeme će u nedjelju biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro će u nizinama unutrašnjosti ponegdje biti magle, a na istoku još može biti kiše. Krajem dana u kopnenim zapadnim predjelima uz prolazno više oblaka moguć je i pokoji lokalni pljusak. Vjetar će biti slab, a u Dalmaciji mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 26 i 30 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina lokalno može biti i obilna, osobito u Podravini. Vjetar slab i umjeren, prolazno moguće i jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 21 do 25 °C, najavljuje DHMZ .

Gorski kotar i Lika

U prvom dijelu dana promjenjivo s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguća obilnija kiša. Smirivanje od sredine dana, a poslijepodne se očekuje i djelomice sunčano. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22 °C.

Istra

Prijepodne promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a zatim postupno smanjenje naoblake pa će danju prevladavati sunčano, ali uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadnjak i bura, a poslijepodne će slabjeti. More će biti malo, prijepodne do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 28 do 30 °C.