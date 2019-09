'Neću biti komentator tuđih intervjua i priopćenja, ja sam predsjednik Vlade!'

Premijer Andrej Plenković u Velikoj Gorici, na otvorenju novog sortirnog centra Hrvatskih pošta komentirao je nove istupe HVIDRA-e oko Milorada Pupovca. Kaže kako ne vidi to kao pokušaj destabilizacije njega i Vlade.

Neću se pretvoriti u komentatora tuđih intervjua i priopćenja, ja sam predsjednik Vlade i vodimo razumnu politiku i to ću raditi u budućnosti."

Na još jedno pitanje novinara oko HVIDRA-e kaže da je pročitao njihovo pripćenje, ali nije odgovorio na pitanje je li za njega HVIDRA zatvorena priča.

Za nedostatak kvoruma u petak u Saborui pitanje ima li to veze s Milanom Bandićem kaže kako on to nije vidio kao nešto dramatično, štoviše nije ni primijetio.

Novinare je i zanimao komentar na nezadovoljstvo poslodavaca oko najavljenih izmjena zakona koji reguliraju mirovinski sustav. Kaže kako su svi zakoni u javnom savjetovanju gdje će biti 15 dana, u listopadu na Vladi i kasnije u Saboru, a od prvog siječnja 2020. na snazi.

"Ono što ponavljam još jednom; prosječna dob života u EU je 80 godina, mislim da ćemo i mi to brzo ostvariti, zdravstveni sustav će biti bolji, prehrana bolja, s tim moramo voditi računa, ova odredba koja omogućuje da se temeljem dogovora rješava to pitanje (odlaska u mirovinu) je jako dobra i mislim da će i poslodavci biti zadovoljni." Ne vjeruje da će netko to zlorabiti pa primjerice nakon 65. godine otići na bolovanje tri godine.

Na pitanje zašto Vlada nije ranije prihvatila zahtjeve sindikata i izbjegla situaciju posljednjih mjeseci odgovara: "Vi ste ozbiljan čovjek, ne događaju se procesi sasvim spontano."

Na pitanje oko spomenika Domovini i repova koji se vuku oko odabira izvođača radova, cijene... premijer kaže kako je to projekt grada Zagreba i da on ne ulazi u detalje tehnike, javne nabave i izbora izvođača. "Ono što bi svima trebalo biti drago da ćemo imati spomenik Domovini, i primjeren i na odličnoj lokaciji."