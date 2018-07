Navijači krivci za dva požara. Evo što su im poručili vatrogasci

Već gotovo mjesec dana Hrvatsku trese nogometna groznica, osobito nakon što je Hrvatska počela nizati uspjehe te je među četiri najbolje reprezentacije svijeta

I proslava pobjede nad Rusijom u subotu, 7. srpnja nije prošla bez intervencija za makarske vatrogasce. DVD Makarska je zaprimila dojavu o požarima na području poluotoka Osejava i Sveti Petar koji su također izazvani ispaljenim signalnim raketama. S obzirom na to da su požari izbili po jakoj buri, odmah je na teren upućeno 5 vozila i 15 vatrogasaca koji su sva 3 požara brzo stavili pod kontrolu.

Na otoku Galešnjaku , koji je zbog svog srcolikog izgleda postao jedan od hrvatskih simbola u turističkom svijetu, skupina navijača je u petak, 6. srpnja organizirala paljenje baklji za potrebe milenijske fotografije, kako bi na taj način poslali podršku reprezentaciji. Međutim, došlo je do požara koji su brzom intervencijom ugasili vatrogasci DVD-a Sveti Filip i Jakov.

Preporučamo organizatorima gledanja utakmica na otvorenom ili u ugostiteljskim objektima da pripreme sredstva za gašenje kako bi mogli brzo reagirati u slučaju požara. Ukoliko ipak dođe do požara, odmah zovite vatrogasce na 193.

Također upozoravamo da će se sukladno Zakonu o zaštiti od požara, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Srce je vatreno, ali navijajmo pametno!