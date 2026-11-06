zabrinuti su

Natječaj za Maksimir stigao do Europe: Arhitekti pisali Plenkoviću i Tomaševiću

I.J.

06.11.2026 u 11:41

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Narativ
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Vijeće arhitekata Europe (ACE) izrazilo je zabrinutost zbog prijepora oko natječaja za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice.

Kako piše Jutarnji list, predsjednik ACE-a Daniel Fügenschuh pismo je uputio premijeru Andreju Plenkoviću i zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

ACE upozorava da naknadne političke izjave i osporavanje rezultata mogu ugroziti neovisnost i vjerodostojnost natječajnog postupka. Na natječaj je stiglo 88 radova iz više od 20 zemalja, a pobjednički projekt milanskog ureda VG13 Architects izabran je jednoglasno.

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Vijeće navodi da poštuje postupak preispitivanja koji je pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) i ne želi utjecati na njegov ishod. Ipak, smatra da zakonito preispitivanje ne bi smjelo postati sredstvo za poništavanje neovisne stručne odluke iz političkih razloga.

Novi renderi novog Maksimira
  • Novi renderi novog Maksimira
  • Novi renderi novog Maksimira
  • Novi renderi novog Maksimira
  • Novi renderi novog Maksimira
  • Novi renderi novog Maksimira
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Novi renderi budućeg izgleda stadiona Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Narativ

ACE je podsjetio i na pismo iz listopada 2023., u kojem je izrazio zabrinutost zbog događaja koji bi mogli oslabiti ulogu arhitektonskih natječaja u Hrvatskoj. Među njima je naveo i slučaj 'Plavog vulkana' na Kajzerici, projekt arhitekta Hrvoja Njirića.

Novi Maksimir
  • Novi Maksimir
  • Novi Maksimir
  • Novi Maksimir
  • Novi Maksimir
  • Novi Maksimir
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Novi Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: VG13 Architects

Prema ACE-u, pitanje se ne tiče samo jednog stadiona, nego i povjerenja arhitekata u transparentnost i pouzdanost hrvatskih natječajnih postupaka.

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