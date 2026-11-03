Talijanski arhitekti odgovorili na pitanje koje najviše muči Dinamove navijače

Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi danas su na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu detaljno predstavili novi maksimirski stadion.

U krcatoj dvorani 81 Arhitektonskog fakulteta, u kojoj se nakrcalo više od 300 ljudi, Talijani su pokušali 'obraniti' svoj projekt pred studentima, ali i pred novinarima te nekolicinom navijača, koji su im postavili neka neugodna pitanja.

Ona su se najviše bazirala na samu konstrukciju stadiona, koja je u javnosti dočekana 'na nož'. Navijači su ogorčeni činjenicom da stadion nije zatvoren, a ogroman broj njih misli da neće biti adekvatno zaštićeni od kiše i vjetra, koji su oko Maksimira užasno neugodni.

Izvor: Društvene mreže / Autor: VG13/Narativ

Ideja iz Frankfurta? 'Što se vjetra tiče, razmišljali smo kako da riješimo problem propuha i vjetra na stadionu. Razgovarali smo s mnogim stručnjacima budući da je riječ o otvorenom stadionu, a ne o dvorani. Kad kiša pada, na Allianz Areni ćete pokisnuti i na VIP tribinama', rekli su Talijani u uvodu. U jednom dijelu prezentacije, Fantini i Rossi istaknuli su da razmatraju i rješenje nalik onom na stadionu u Frankfurtu, koji ima tip krova koji se može razvuči preko stadiona. 'Razmatrali smo i mogućnost neke zaštite na razvlačenje koja bi dodatno zaštitila dijelove tribine od kiše i vjetra. Ne fiksni krov, ali nešto nalik onome u Frankfurtu', objasnili su arhitekti.

German engineering at its finest — the roof folds into the scoreboard at Frankfurt Stadium. It’s quite mesmerizing. https://t.co/ym4vItNdgz — Vincenzo Landino 🏎️ (@vincenzolandino) November 13, 2023

Znate li ijedan novi stadion u Europi koji ima četiri samostalne tribine i koji je uspješan prikaz vašeg koncepta? 'Stadion Aston Ville je takav. Engleski stadioni su takvi, ima ih u Njemačkoj, Francuskoj. West Ham je nedavno preselio na novi stadion, koji navijači mrze jer su izgubili duh starog stadiona. Vjerujemo da ovo može uspjeti i u Zagrebu. Stadion su navijači. Oni stvaraju stadion, a znamo kakvi su navijači u Zagrebu', pokušali su objasniti arhitekti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: VG13/Narativ