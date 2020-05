Nataša Novaković: 20 ministara i 50 zastupnika u ovom mandatu pod povećalom zbog sukoba interesa

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković gostovala je u Točki na tjedan gdje je među ostalim otkrila koliko se dužnosnika iz ovog mandata našlo pod povećalom Povjerenstva, a progovorila je i o turbulentnom odnosu sa šefom Vlade

"Imala je predmet pred Povjerenstvom. U imovinsku karticu je umjesto tri stana unijela obiteljsku kuću i zbog toga smo je sankcionirali. Prije dva tjedna ta je odluka poništena od Visokog upravnog suda koji je zaključio da nismo nigdje pogriješili, ali da smo previše formalni, što je zapravo samo po sebi nelogično. Povjerenstvo sve podatke mora usporediti sa zemljišnim knjigama i drugim registrima. Mi smo to napravili i jasno je da muž i ona posjeduju tri etažirana stana u jednoj kući i tako ih je trebalo upisati. Sud je zaključio da smo previše formalni, a to dovodi do pravne nesigurnosti", rekla je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

"Mi nemamo velike ovlasti. Mi smo u predvorju korupcije i tako možemo postupati. Ono vodi do težeg oblika korupcije koje nije u našoj ingerenciji. Zato treba naglasiti bitnost Povjerenstva i prevencije. Bitno je da u prevenciji budemo jači da ne dolazi do težih oblika."

Za suradnju s DORH-om i Uskokom kaže da nema zamjerki. Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 2016. godine do danas pokrenuto je 70 postupaka protiv stanara Markovog trga među kojima je 20 ministara i 50 zastupnika.

Novaković kaže da je u svom mandatu, koji je počeo 2018., doživjela svašta, no najspornija je činjenica da se u pitanje dovodi članak pet prema kojem dužnosnik mora biti transparentan: "To je najjači alat Povjerenstva, a odjednom je postalo sporno. Nama je to u najmanju ruku dvojbeno jer se to dugi niz godina gradi. Trebali bi graditi standarde da budu jači, a sad hoćemo napraviti korak unatrag."