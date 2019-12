Nataša Kandić: 'Kao da sada Hrvatska više nije na mjestu gdje je bila u vrijeme kada su počinjeni zločini'

Gošća HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je Nataša Kandić, poznata mirovna aktivistica iz Beograda, bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo i žena koja je pomogla mnogim žrtvama rata iz Hrvatske u sudskim procesima u Srbiji

U emisiji je, među ostalim, govorila o Regionalnoj inicijativi za utvrđivanje činjenica o ratnim žrtvama (REKOM).

'Desetak nevladinih organizacija iz cijele regije 2006. godine razmatralo je što se dobiva u odnosu na vladavinu prava, pravdu za žrtve, suđenjima za ratne zločine, što tu nedostaje i što bi trebalo još biti od instrumenata da se dođe do sveobuhvatne slike o tome što se dogodilo. Organizirali smo veliki skup s oko 400 predstavnika raznih organizacija civilnog društva, uključili smo pravnike, povjesničare, udruge žrtava. I dobili smo jasan rezultat: da se slika o tome što se dogodilo može dobiti samo zajedničkim radom institucija i civilnog društva. Mi se od tada zalažemo za regionalni pristup suočavanju s prošlošću. Ono što je svih ovih godina u debatama iskristalizirano, to je da nema prečeg zadatka nego da znamo imena svih onih koji su izgubili život i koji su još uvijek na listama nestalih, da znamo okolnosti u kojima su stradali i nestali. Želimo da to bude nasljeđe koje ćemo ostaviti budućim generacijama, kazala je, naglasivši kako to mora biti zajednički rad državnih institucija, pri čemu će oni kao organizacije civilnog društva pomoći svojim stručnim kapacitetima, s obzirom na to da već godinama provode empirijsko istraživanje na terenu, kao i dokumentiranje žrtava', objasnila je.

Istaknula je da je vrlo važno da Hrvatska uoči predsjedanja Europskom unijom pokaže što će biti njeni prioriteti u odnosu na proširenje EU-a i odnose u regiji. Naglašava kako je bitno da se pošalje poruka i na Međunarodnom forumu za tranzicijsku pravdu u postjugoslavenskim zemljama pod nazivom "Da žrtve žive u pamćenju društva", koje se održava sutra i na kojem će, prema informacijama ekipe emisije Nedjeljom u 2, doći i predstavnici hrvatske Vlade. Začuđena je što od hrvatskih institucija nisu, kako tvrdi, dobili odgovor o dolasku na forum.