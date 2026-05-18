Nastavljeno ponovljeno suđenje Kalmeti: 'Dio optužnice nema smisla'

Kalmetin branitelj, odvjetnik Krešimir Vilajtović , istaknuo je da je riječ o petoj verziji optužnice , ocijenivši da to upućuje na zaključak da Uskok ''s jedne strane luta u sadržaju inkriminacije, dok s druge strane ne zna što bi učinio s optužnicom i terećenjem njegovog branjenika".

''Na temelju rezultata dokaznog postupka spoznali smo da imamo fantastične autoceste i spojne ceste , kao i da imamo fantastične ljude za izgradnju tih cesta. Isto tako smo, nažalost, s aznali da se obistinila izreka kako prilika čini lopova. Prilika je bilo puno i dogodila se krađa i višemilijunsko bogaćenje pojedinaca koji su u tome sudjelovali'', rekla je u završnom riječima tužiteljstva Petra Parlov , zamjenica ravnatelja Uskoka.

''To ne čudi s obzirom na izostanak relevantnih dokaza'', rekao je Vilajtović dodajući kako nema nikakvog smisla da je Kalmeta počinio kazneno djela samo kako bi omogućio bogaćenje Zdravku Livakoviću.

Bivši ministar pridružio se završnim riječima svog branitelja, istaknuvši da nema smisla dio optužnice zbog koje je ranije Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu presudu.

''Vrhovni sud je jasno rekao da se predmet vraća na suđenje kako bi sud utvrdio je li za snimanje filma korišten javni novac i je li taj novac korišten za promidžbu stranke. Jasno kažem da nije mogao biti korišten za promidžbu stranke prije izbora 2007. jer je neupitno utvrđeno da je film nastao 2008. godine. Uz to, film nigdje i nikad nije prikazan pa mi nije jasno kako je mogao biti korišten u političke svrhe'', dodao je Kalmeta.

Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu Uskok tereti da je izvukao nešto više od 220.000 eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo za nepripadnu koristi veću od pola milijuna eura.

Također, prema prijašnjoj optužnici Kalmeta se teretio da je dobio dio od oko 10 milijuna kuna (oko 1,3 milijuna eura) koji su, kako tvrdi Uskok, izvučeni iz Hrvatskih autocesta (HAC) preko tvrtke Remorker. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Zdravku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.

Suđenje ponovljeno nakon ukidanja nepravomoćne oslobađajuće presude

Bivšeg ministra se i dalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.