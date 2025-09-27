Nastavlja se ofenziva u Gazi, Palestinci tvrde da je u danu ubijeno više od 50 ljudi

Izraelska vojska je izvijestila da su se vojne operacije protiv "lokalnih terorističkih organizacija" nastavile širom obalne regije, a ofenziva je u gradu Gazi produljena. Izraelske snage otkrile su brojne vrste oružja , među kojima protuoklopno oružje, rakete i eksploziv, stoji u izraelskom vojnom izvješću.

"Eliminiran je niz terorista koji su predstavljali prijetnju vojnim trupama", piše u izvješću te se dodaje da su izraelske zračne snage napale oko 120 ciljeva, među kojima i vojne objekte i podzemnu terorističku infrastrukturu. Po podacima regionalnih zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa, od početka aktualnog rata u listopadu 2023. u Pojasu Gaze ubijeno je više od 65.900 ljudi.

Kako izvješćuje WAFA, većina žrtava su žene i djeca.

"Spomenuti broj žrtava je nepotpun, jer mnoge žrtve nakon napada ostaju zarobljene pod ruševinama pa je hitnoj pomoći i spasilačkim ekipama nemoguće doći do njih", stoji u objavi WAFA-e.