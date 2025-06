Napokon se oglasio iranski ajatolah: Amerikance smo pošteno ošamarili

Iranski vođa kazao je da Amerikanci pretjeruju kako bi prikrili istinu i držali je u tajnosti.

'I ovdje je Islamska Republika pobijedila, a zauzvrat je Amerikancima zadala snažan šamar u lice - napala je jednu od važnih američkih baza u regiji, bazu Al-Udeid, i nanijela štetu', dodao je.

'Isti oni koji su tada preuveličavali situaciju, sada su pokušali umanjiti ovu, govoreći da se ništa nije dogodilo, iako se dogodio veliki incident... Činjenica da Islamska Republika ima pristup važnim američkim centrima u regiji i može djelovati protiv njih kad god to smatra potrebnim nije mala stvar, to je veliki događaj, i takav se događaj može ponoviti u budućnosti - ako dođe do napada, cijena za neprijatelja i žrtvu zasigurno će biti visoka', istaknuo je

Dotaknuo se i Izraela, kazavši kako je ta zemlja 'gotovo bačena na koljena i slomljena pod udarcima Islamske Republike'.