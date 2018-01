Napokon poznato tko će graditi Pelješki most: Posao težak 2,6 milijardi kuna odlazi - Kinezima!

Dan prije nego što je istekao rok od 120 dana, napokon je poznato tko će graditi Pelješki most. Najveći prometni projekt u Hrvatskoj koji će većim dijelom biti sufinanciran od strane Europske unije odlazi u ruke kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation, objavljeno je u petak na Oglasniku javne nabave

'Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci', navodi se u priopćenju Hrvatskih cesta.