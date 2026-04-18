Napetosti rastu: Iran prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, SAD ne popušta

"Nastavi li se blokada, Hormuški tjesnac neće ostati otvoren", rekao je Mohamad Bager Galibaf , predsjednik parlamenta Islamske Republike na platformi X. Dodao je da će brodovi, u svakom slučaju, morati proći kroz tjesnac uz "iransko dopuštenje".

No Teheran je negirao da je pristao na prijenos svojih zaliha visoko obogaćenog uranija i upozorio da bi Hormuški tjesnac, kroz koji obično prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, mogao ponovno biti zatvoren.

"Idemo po njega, vrlo skoro ćemo ga dopremiti u Sjedinjene Države", izjavio je republikanski predsjednik na skupu konzervativnog pokreta Turning Point USA održanog u Phoenixu.

Obnovu prometa kroz tjesnac pozdravila su sva tržišta i Washington, a američki predsjednik Donald Trump AFP-u je rekao da je mirovni sporazum "vrlo blizu" i ustvrdio da je Iran pristao predati svoj obogaćeni uranij, ključnu točku u pregovorima.

Nagli pad cijena nafte

Najava Irana u petak o potpunom ponovnom otvaranju tjesnaca za komercijalne brodove za vrijeme trajanja primirja, što se poklapa s provedbom primirja između Izraela i proiranski orijentiranog Hezbolaha u Libanonu, potaknula je oprezne nade u mir na Bliskom istoku.

To je potaknulo i pad cijena nafte, kao i oporavak europskih i američkih burzi nakon pet tjedana rata koji je razoran za globalno gospodarstvo.

"Hvala!", odmah je, među brojnim porukama na svojoj platformi Truth Social objavio Donald Trump, preciziravši da će američka blokada iranskih luka ostati "u potpunosti na snazi" do kraja pregovora i da će se "nastaviti" ne bude li postignut dogovor.

Razgovori se nastavljaju pod pokroviteljstvom Pakistana, da bi se organizirao i drugi krug pregovora između Teherana i Washingtona nakon prvog kruga održanog prošli vikend u Islamabadu.

To je prvi put od početka izraelsko-američkih napada na Iran 28. veljače da su sukobi privremeno prekinuti na svim frontama.

U Libanonu su se mnogi raseljeni već u petak vratili svojim domovima na jugu zemlje ili u južnim predgrađima Bejruta, uporištima proiranskog pokreta Hezbolah, ignorirajući upozorenja izraelske vlade.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da Izrael "još nije završio" svoj posao na osiguranju razoružanja Hezbollaha. Izraelska vojska ostaje prisutna u Libanonu u području koje se proteže deset kilometara od granice.

No Donald Trump, koji je posredovao u ovome desetodnevnom primirju, podigao je glas protiv svog saveznika: "Izrael više neće bombardirati Libanon. Sjedinjene Države su mu to ZABRANILE. Dosta je bilo!!!", upozorio je.

Libanonska nacionalna novinska agencija ipak je izvijestila o jednome smrtnom slučaju u izraelskom zračnom napadu na jugu zemlje. Izrael nije odmah reagirao.

Prekid neprijateljstava započeo je u noći na petak, nakon mjesec i pol dana sukoba u kojemu je poginulo gotovo 2300 Libanonaca, a raseljeno je više od milijun ljudi.