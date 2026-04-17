Iranski nuklearni program teško je oštećen nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. i intenzivne američko-izraelske zračne kampanje posljednjih tjedana, ističe agencija France presse.

'Složili su se vratiti nam nuklearnu prašinu', izjavio je američki predsjednik u četvrtak, misleći na iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, prije nego što je u petak ustvrdio da nema preostalih pitanja koja bi blokira postizanje sporazuma s Teheranom.

'Iranski obogaćeni uranij neće biti nikamo prebačen. Kao što je u našim očima iransko tlo sveto, tako nam je i ovo pitanje od velike važnosti', rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai kojega navodi državna televizija.

No Teheran još uvijek ima značajnu količinu visoko obogaćenog uranija na 60 posto što je razina blizu praga od 90 posto potrebnog za proizvodnju atomske bombe, kao i velike zalihe uranija obogaćenog na 20 posto, što je kritičan prag s kojeg se brzo može podići na 60 pa na 90 posto.

Islamska Republika poriče da se želi domoći nuklearnog oružja.

Trump je izrazio u petak uvjerenost da bi se uskoro mogao postići sporazum o okončanju rata u Iranu.

Kazao je da bi se sljedeći sastanak između Sjedinjenih Država i Irana mogao održati tijekom vikenda te da je produljenje dvotjednog primirja moguće, ali možda neće biti potrebno jer Teheran želi dogovor.

Wall Street Journal piše da razgovori još nisu službeno zakazani, ali da će se vjerojatno održati u ponedjeljak u Pakistanu, navodeći visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika.

Američko-izraelski napad na Iran započeo je 28. veljače. Pakistanski izvor uključen u posredovanje između SAD-a i Irana rekao je u petak da je postignut napredak u tajnoj diplomaciji i da bi nadolazeći sastanak između dviju strana mogao rezultirati potpisivanjem sporazuma.

Razgovori na visokoj razini između delegacija SAD-a i Irana održani su proteklog vikenda u Islamabadu i završeni su bez sporazuma o okončanju sukoba.