Napeto u Karlovcu: 'Troskotove izjave su sulude'

Bi. S. / Hina

24.01.2026 u 15:33

Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija Miroslav Vukovojac je u subotu odbacio tvrdnje saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, a njegove izjave nazvao 'suludima i obmanama', tvrdeći da u Karlovac dolazi radi pažnje medija

Troskotovu tiskovnu konferenciju je nazvao političkim performansom u kojemu nema namjeru sudjelovati i napomenuo da je uloga tvrtke Vodovod i kanalizacija (ViK) osigurati stabilnu, sigurnu i dugoročno održivu vodoopskrbu za građana te da to svakodnevno i rade.

'Osobni napadi i paušalne optužbe koje se iznose, a skrivaju se iza saborskog imuniteta, svjesno ignoriraju činjenice i već više puta demantirane informacije te nemaju veze s interesom građana ni sa stvarnim stanjem sustava, već s interesom gospodina Troskota i stranke koju predstavlja, ali očito i posebnih interesnih skupina koje žele preuzeti vođenje ViK-a', rekao je direktor.

Troskot je ranije izjavio da su prošle godine Vukovojac i njegov zamjenik nezakonito dobivali direktorske plaće u ukupnom iznosu od 120.000 eura, a s obzirom na to da Vukovojac nije zakonito postavljen na tu funkciju.

'Tvrdnje o nezakonitim sredstvima i nezakonitom imenovanju nisu potkrijepljene nijednim nalazom niti odlukom bilo kojeg nadležnog tijela, a svi relevantni dokumenti su javni i provjerljivi', istaknuo je Vukovojac.

Naglasio je da 'napadi bez činjenica' ne rješavaju problem vode za ljudsku potrošnju, ali da vrlo jasno govore o motivima onih koji ih iznose.

'Osobno se neću više osvrtati na njegove političke cirkuse', poručio je Vukovojac.

