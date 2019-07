Žalac i Tolušić izašli iz Vlade bez riječi: Je li rekonstrukcija vlade konačno gotova?

Ministrica Nada Murganić prva je izašla iz Banskih dvora, gdje se održala sjednica užeg kabineta Vlade. U prolazu je novinarima kazala da to nikako nije bio oproštajni, nego radni sastanak, iako se pretpostavljalo da premijer Andrej Plenković s ministrima zapravo brusi rekonstrukciju Vlade. Neki od njih ipak su u Vladi ostali duže, a posljednji su izašli ministrica Gabrijela Žalac te ministar Tomislav Tolušić. Oboje su bili bez komentara. 'Hvala lijepa', ponavljala je Žalac probijajući se kroz novinarski kordon do automobila, dok je Tolušić poručio da je sve rekao prilikom dolaska na sjednicu

Novinari ostaju do daljnjeg na Markovom trgu, iščekujući izjave premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića ili predsjednika saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića. Sva trojica su, pretpostavlja se, još uvijek u zgradi Vlade. Nakon ministrice Murganić, iz Banskih dvora izašao je i ministar Tomislav Ćorić, koji je novinarima pokušao objasniti da prilikom jutrošnjeg dolaska na sjednicu nije opsovao, kako su to prenijeli pojedini mediji.

Prilikom dolaska u Vladu, dobro raspoložena ministrica Murganić poručila je novinarima: 'Volite vi mene malo...'. Nije dovršila rečenicu, ali netko jest, kako se čuje na snimci, i to psovkom 'je...'. Uz ministricu je tom prilikom bio Ćorić, a u zgradu su ušli zajedno. Upitan je li svjestan da je na ulazu u Vladu opsovao, Ćorić je rekao 'moram priznati da nisam'.

'Razgovarao sam s Nadom i ona mi kaže da nisam ništa rekao. Dakle, čuo sam snimku na jednom od portala, ako se to doista dogodilo, a vjerujem da nije, ja se ispričavam na neprimjerenom izrazu. Međutim, dopustite još jednom, čisto sumnjam. To nije izraz koji koristim', kazao je Ćorić, dodajući da misli da to uopće nije njegov glas. 'Čuli ste snimku, jeste li sigurni da je to moj glas?', zapitao je Ćorić. Na novinarsku opasku da je možda riječ o Freudovskom lapsusu, potvrdio je takvu mogućnost. 'Moguće da je. Ukoliko je, doista se ispričavam', rekao je Ćorić.

Ministar Ćorić također je opovrgnuo da je na sjednici užeg kabineta bilo riječi o rekonstrukciji Vlade. 'Što se tiče našeg razgovora danas, on se odnosio na 16 točaka dnevnog reda za sjednicu Vlade', rekao je Ćorić. Na pitanje hoće li sutra na sjednici biti i ministrica Gabrijela Žalac, odgovorio je da on to ne zna. Iz Vlade su u međuvemenu izašli i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica znanosti Blaženka Divjak. Svi oni potvrdili su da se na sjednici nije razgovaralo o rekonstrukciji Vlade. Na izravno pitanje je li premijer razgovarao s njom o odlasku iz Vlade, Divjak je rekla 'ne, naravno', te je ponovila da ona ima akademsku karijeru neovisno o Vladi.

Pred novinarima su, inače, prilikom dolaska u Banske dvore prvi zastali ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Kujundžić je rekao da s premijerom nije razgovarao o ostavci, ali i da 'nitko nije vječan', dok je Tolušić poručio da je spreman na sve. Ministar Tolušić kaže da je premijer dobio punu potporu vrha stranke za rekonstrukciju Vlade. 'Apsolutno podržavam rekonstrukciju Vlade. Ako sam i ja u toj rekonstrukciji, nemam nikakvih problema s tim', kazao je Tolušić. Ministar Kujundžić na upit strahuje li od smjene odgovorio je da on ne strahuje ni od čega. Opovrgnuo je da je o tome razgovarao s Plenkovićem. Rekao je da premijera treba pitati računa li na njega do kraja mandata, a on na premijera svakako računa. Ipak, 'sve se može promijeniti, nitko nije vječan, sve je promjenjivo', rekao je Kujundžić.

Nedovršeno pitanje o lošoj atmosferi nije mu dobro sjelo, pa je okrenuo ploču. 'Koji je filozof rekao 'Sve teče, sve se mijenja, u istu vodu se ne može stati'? Ajmo malo filozofija grčka...Što ću ja sad odgovarati kad ne znate filozofiju, koji ste vi faks završili...', govorio je Kujundžić. Na pitanje smatra li sebe lošim ministrom, odgovorio je da smatra neke novinare loše obrazovanima, skromnoga znanja.

Stigla je i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, koja se navodno jutros već pozdravljala sa svojim suradnicima u ministarstvu. 'Nemam komentara', bilo je sve što je rekla Žalac.

Ministrar financija Zdravko Marić rekao je da će sve brzo biti gotovo i da je najvažnije da Vlada dobro funkcionira, barem što se tiče njegovog resora jer se proračun puni po planu. Zanimljivu poruku, kao i obično, uputila je ministrica znanosti Blaženka Divjak. 'Morali bi se sada ipak malo više početi baviti suštinskim stvarima i procjenjivati svakoga od nas prema tome koliko je u svome mandatu napravio i jednako tako postaviti jasne ciljeve do kraja mandata', rekla je Divjak.

Javna pljuvačina @AndrejPlenkovic ? Je li ovo poruka da se gotovo nitko nije bavio suštinom svog ministarstva? #n1info #Divjak pic.twitter.com/gHEReH2VaF — Mirela Bacic (@MirelaBacic) 17. srpnja 2019.

Dobro raspoložena bila je ministrica za demografiju Nada Murganić. Na pitanje je li neugodna situacija kada ne znate hoćete li otići ili ostati, odgovorila je da ministar uvijek može i doći i otići. 'Kako god premijer odluči. Pa to sam vam rekla... a najviše ste mene pitali', rekla je ministrica, smijući se i dodajući 'volite vi mene malo...'. Nije dovršila rečenicu.

Podsjetimo, Klubovi zastupnika SDP-a i Mosta prikupili su u ponedjeljak dovoljan broj potpisa za upućivanje u saborsku proceduru svojih prijedloga za opoziv nekoliko ministara. Međutim, prvo ih je, podnošenjem neopozive ostavke, preduhitrio ministar državne imovine Goran Marić. SDP traži još smjenu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijele Žalac, kao i potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, a Most zahtijeva da Vladu napuste ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić. U zahtjevu za opozive ministara SDP-ovci navode afere koje su otkrili mediji. Razlozi za smjenu ministrice Žalac, među ostalim, leže u njezinoj 'aferi mercedes', poslovnim odnosima s Josipom Stojanovićem Jollyem, prometnoj nesreći koju je prouzročila vozeći bez valjane vozačke dozvole.

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima odbacilo je u utorak kaznenu prijavu protiv ministrice Žalac da je upravljajući osobnim automobilom Peugeot 308 izazvala prometnu nesreće u u kojoj je teško ozlijeđena djevojčica. Alkotestom je utvrđeno kako ministrica nije vozila pod utjecajem alkohola, ali nije imala važeću vozačku dozvolu. Tolušićevu smjenu SDP-ovci traže zbog nekretninskih afera i stambenoga objekta većeg od sto četvornih metara za kojeg je, po izbijanju afere, objašnjavao da je 'roštiljarnica', iako je objekt opremljen klima-uređajem, roletama i staklenim stijenama, dok je kuću u Virovitici, u kojoj živi, u imovinskoj kartici prijavio s upola manjom kvadraturom. Usto, SDP-ovci smatraju da je razlog za Tolušićev odlazak iz Vlade i to što je njegovu kuću gradila tvrtka 'Građevinarstvo Horvat' koja je, dok je Tolušić bio župan, često poslovala sa Županijom, do obnove škola preko gradnje društvenog doma do doma zdravlja.