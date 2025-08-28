Napali bivšeg poljskog ministra optuženog za zlouporabu položaja, istražuju se detalji

Bivši ministar zdravstva Adam Niedzielski otpušten je iz bolnice nakon što su ga u srijedu napala dvojica počinitelja u gradu Siedlce u Poljskoj. Vlasti tvrde da se napad dogodio zbog mjera koje je provodio tijekom pandemije koronavirusa. Kako prenosi Politico , Niedzielski je netom nakon rekao da su ga napala dvojica vičući 'Smrt izdajicama domovine', a policija je potvrdila da su u srijedu navečer uhićeni te da se danas očekuje njihovo ispitivanje.

Zasad je poznato to da se napad dogodio ispred restorana u središtu Siedlcea, a svjedoci su izjavili da su napadači glasno kritizirali odluke vlade donesene tijekom pandemije prije nego što su fizički napali bivšeg ministra zdravstva, piše isti izvor.

'Dobio sam udarac šakom u lice, a zatim sam, dok sam ležao na zemlji, dobio i udarce nogama. Cijeli incident trajao je nekoliko sekundi, a potom su počinitelji pobjegli', kazao je bivši ministar, dodavši da je to 'posljedica toleriranja govora mržnje' te da ga odgovorni nisu zaštitili iako je i ranije dobivao prijetnje.

Poljski premijer Donald Tusk osudio je napad u srijedu navečer, obećavši da će počinitelji završiti u zatvoru. Priopćio je da će više detalja o osumnjičenima i okolnostima biti objavljeno nakon završetka ispitivanja.

Podsjetimo, Niedzielski je bio na čelu ministarstva zdravstva od 2020. do 2023., kada je bio ključan za provođenje mjera ograničenja i kampanja cijepljenja, što je izazvalo podijeljenost građana.

Prema pisanju poljskih medija, ranije je bivši ministar zdravstva optužen za zlouporabu položaja, odnosno objavljivanje osjetljivih podataka, zbog čega je protiv njega podignuta optužnica. U prosincu prošle godine izrečena mu je nepravomoćna presuda od tri mjeseca zatvora, uvjetno na dvije godine, uz plaćanje odštete žrtvi, na što se žalio u veljači.