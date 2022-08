Ukrajinci priznali: 'Napad na rusku bazu na Krimu početak je protuofenzive na jugu zemlje'

Eksplozije koje su potresle rusku vojnu bazu Saki na anektiranom poluotoku Krimu mogle bi se smatrati početkom ukrajinske protuofenzive na jugu zemlje i novom prekretnicom u ratu.Tako barem tvrde dva neimenovana visoka ukrajinska dužnosnika za portal Politico, koji navode da Kijev nedvojbeno stoji iza udara.

Međutim, anonimni ukrajinski dužnosnik za Politico nedvosmisleno poručuje kako ovo označava pravi početak ofenzive kojim će Ukrajina pokušati osloboditi grad Herson i okolicu, prenosi Jutarnji list. Drugi pak najavljuje da bi ostatak kolovoza i rujan mogli po intenzitetu borbe nalikovati veljači, odnosno najžešćim borbama na početku rata.

Uspješan udar na vojnu metu tako daleko iza ruskih linija, pa još na Krimu, bio bi prilično neugodan za ruski režim.

"Kremlj nema koristi od toga da optuži Ukrajinu za udare na bazu, jer bi to samo pokazalo koliko je neučinkovita ruska protuzračna obrana, što je potapanje krstarice Moskve već ranije demonstriralo", piše u svojoj analizi Institute for the Study of War, think tank iz Washingtona.