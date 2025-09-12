Nakon zabrane ulaska, Dodik poslao poruku Srbima u Sloveniji: 'Glasajte za Janšu'

Nakon što je Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju, istu je protumjeru Republika Srpska primijenila za slovensku predsjednicu Natašu Pirc Musar i ministricu vanjskih poslova Tanju Fajon.

Cijelu situaciju je komentirao i sam Dodik kojemu je ovaj potez nerazumljiv. Za RTRS je poručio da ga neće ispoštovati. Rekao je da ima dovoljno godina te da će jedan dan otići do Slovenije.

' I dalje poštujem Sloveniju kao državu, taj narod koji je dobar. Ali, to je jedan potpuno nerazumljiv potez. Ja nisam međunarodni kriminalac. Ne poštujem taj pristup. Ispada da smo samo ja i Netanyahu zabranjeni u Sloveniji. A, meni ne smeta društvo s Netanyahuom', rekao je Dodik.