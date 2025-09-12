Nakon zabrane ulaska, Dodik poslao poruku Srbima u Sloveniji: 'Glasajte za Janšu'

Nakon što je Slovenija zabranila ulazak Miloradu Dodiku, on je poručio da poštuje tu zemlju i narod, ali da ne razumije odluku vlasti, zbog čega je pozvao Srbe koji ondje žive da na sljedećim izborima glasaju za bivšeg premijera Janeza Janšu
Nakon što je Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju, istu je protumjeru Republika Srpska primijenila za slovensku predsjednicu Natašu Pirc Musar i ministricu vanjskih poslova Tanju Fajon.
Cijelu situaciju je komentirao i sam Dodik kojemu je ovaj potez nerazumljiv. Za RTRS je poručio da ga neće ispoštovati. Rekao je da ima dovoljno godina te da će jedan dan otići do Slovenije.
' I dalje poštujem Sloveniju kao državu, taj narod koji je dobar. Ali, to je jedan potpuno nerazumljiv potez. Ja nisam međunarodni kriminalac. Ne poštujem taj pristup. Ispada da smo samo ja i Netanyahu zabranjeni u Sloveniji. A, meni ne smeta društvo s Netanyahuom', rekao je Dodik.
Dobro mjesto za gospodarstvenike
Potom je pozvao sve Srbe u Sloveniji, za koje kaže da ne mogu dobiti ni status nacionalne manjine, da na sljedećim izborima kazne aktualnu slovensku vladu i da glasaju za Janeza Janšu. Dodao je da znatan broj gospodarstvenika iz Slovenije radi u Republici Srpskoj.
'I danas ću im reći da mogu računati da Republika Srpska ostaje za njih sve dobro mjesto za posao i za život. Cijenim to što smo ovdje napravili. Ali njihova vlada nije dostojna tog svega', zaključio je nedavno smijenjeni predsjednik Republike Srpske.