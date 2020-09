Đikić: Otkrili smo da lijekovi protiv tumora djeluju na koronavirus, možemo ih odmah koristiti

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić komentirao je jutros situaciju s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, ali i u Njemačkoj, kao i tamošnje uvođenje novčanih kazni za nepoštivanje epidemioloških mjera. 'Prije svega je odgovornost građana, ali i sustava da građane obrazuje i motivira da se pridržavaju onoga što je važno za zdravlje. U Njemačkoj se svi toga pridržavaju, ali bilo je izuzetaka. Mi kao građani imamo svoju slobodu, ali i odgovornost poštivanja pravila. Ako vozite prebrzo, slijedi vam kazna', rekao Đikić.

'Situacija je dosta ozbiljna, to se vidi po brojkama koje dobivamo od službenih institucija. Znamo da je broj oboljelih znatno veći, prije dva tjedna u Splitu je bilo 18, a danas 88 novozaraženih osoba. To je ozbiljno i o tome trebaju dobro razmisliti svi koji to zanemaruju', rekao je Đikić na N1.

Osnivanje covid bolnice smatra dobrim, jer se na taj način oslobađa dio zdravstvenog sustava i za ostale pacijente. 'To i jest jedan od ciljeva reorganizacije zdravstvenog sustava, da se izdvoje pacijenti oboljeli od covida, da pomognemo svima ostalima', rekao je Đikić.