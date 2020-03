Nakon afere Masoni brže-bolje pofriškali kartice: Reiner (svestrani) vitez, ima i lovaca, nogometaša...

Afera Masoni na vidjelo je izbacila činjenicu da državni dužnosnici, osim s nekretninama, u imovinskim karticama imaju problema s navođenjem članstava u udrugama i organizacijama. Većina ih prešućuje taj podatak. Jedan od njih bio je i Željko Reiner, HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog sabora kojeg je zbog prešućivanja članstva u viteškom redu prozvala i oporba, ali i šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Nakon toga Reiner je brže-bolje krenuo ispraviti karticu i naveo članstvo ne samo u viteškom redu, nego u cijelom nizu organizacija. Isto su napravili još neki dužnosnici

Stoga je Reiner brže-bolje revidirao imovinsku karticu i u njoj naveo kako je član navedenog viteškog reda, ali i niza drugih udruga i organizacija. U samu rubriku Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama Reiner je 21. veljače naveo kako je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, potom Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, Udruge liječnika dragovoljaca 1990.-1991., Udruge Macelj 1945. te Društva hrvatskih književnika.

No to nije sve. U rubrici Napomene naveo je članstvo u većem broju udruga i organizacija koje nemaju OIB. Među njima se nalazi i famozno članstvo u viteškom redu Svetog groba jeruzalemskog od ožujka 2017. Reiner nadalje navodi kako je član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine, uz Royal College of Physicians, European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association, European Atherosclerosis Society, International Atherosclerosis Society te bratovštinu Gospe od utjehe.

Nakon afere s Jelenićem karticu je osvježio i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.