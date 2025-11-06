Nakon 38 godina u Kongresu i okršaja s Trumpom, Nancy Pelosi ide u mirovinu

Nancy Pelosi, prva žena koja je postala predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa, rekla je u četvrtak da se neće kandidirati na izborima 2026., najavivši time kraj svoje četiri desetljeća duge karijere progresivne demokratske ikone koju je desnica često kritizirala

"Neću tražiti da me se ponovno izabere u Kongres. Zahvalna srca, radujem se posljednjoj godini svoje službe", rekla je Pelosi u video poruci objavljenoj na X-u. Predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi je bila u dva mandata, od 2007. do 2011. i od 2019. do 2023. Pelosi (85), koja je prvi put izabrana u Kongres 1987., rekla je u intervjuu za Reuters 2022. da žali što u svojoj dugoj karijeri nije više puta pobijedila na izborima kako bi uskratila republikancima vlast te kako bi osigurala da "stvorenje kao što je Donald Trump nikada ne postane predsjednik Sjedinjenih Država".

Okršaj s Trumpom Pelosi je pokušala smijeniti Trumpa s dužnosti dva puta, opozivom u Zastupničkom domu potkraj 2019. i početkom 2021., no republikanci u Senatu oslobodili su ga optužbi. Animozitet među njima bio je toliko dubok da se Trump, stigavši u Zastupnički dom 2020. kako bi održao govor o stanju nacije, odbio rukovati s njome. Ona je, zauzvrat, na kraju njegova govora ustala i dramatičnom gestom poderala kopiju govora, objasnivši kasnije da je to učinila jer je svaka stranica sadržavala "laž". Rastuće podjele u američkoj politici osjetila je na vlastitoj koži i njezina obitelj 2022., kada je desničarski teoretičar zavjera provalio u njezin dom u San Franciscu i udario njezina supruga Paula Pelosija čekićem po glavi. On se od ozljede oporavio.