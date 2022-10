Najvažnija osovina Europe u velikoj je krizi: 'Tome se najviše veseli Vladimir Putin, Unija je nesposobna za djelovanje'

Njemačko-francusko ministarsko vijeće često nije ni posebno uzbudljivo niti produktivno. Šefovi država i vlada dva najveća gospodarstva EU-a se sastaju, dogovore zajedničke tečajeve jezika ili nešto slično što nije posebno važno te izjavljuju da se i dalje zalažu za njemačko-francuski tandem. U prvom redu je riječ o simbolici. No ona je važna za funkcioniranje EU-a

To što je ovogodišnje Ministarsko vijeće odgođeno za početak iduće godine pokazuje koliko je dubok jaz između partnera. To ne uspijeva prikriti ni posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, koji je na brzinu zakazan za srijedu. I mada razlike u mišljenjima između Berlina i Pariza nisu ništa neuobičajeno, one ovoga puta dolaze u najgorem mogućem trenutku.

Iz Elizejske palače je priopćeno da odgoda Ministarskog vijeća ne govori ništa o stanju njemačko-francuskih odnosa. Kao razlog je navedeno da svi ministri nisu imali vremena, pa je zato termin pomaknut. No mnogi su to objašnjenje dočekali sa sumnjom.