Nadbiskup Devčić: Liječnička skrb slika je Božje ljubavi, oni se saginju nad bolesne znajući da se i sami mogu zaraziti

Riječki nadbiskup Ivan Devčić u propovijedi na središnjem božićnom misnom slavlju u katedrali sv. Vida u Rijeci istaknuo je da je slika Božje ljubavi skrb liječnika i medicinskog osoblja o pacijentima u vrijeme pandemije bolesti covid-19.

"Liječnici i medicinsko osoblje se saginju nad bolesne i umiruće znajući da se i sami mogu zaraziti. To je slika Božje ljubavi u našem svijetu", rekao je nadbiskup Devčić . Tako se, poručio je, i Bog saginje nad nama i šalje među nas svoga sina koji umire da bismo mi živjeli, istaknuo je.

Isus je prisutan u našim životima, u trenutcima obeshrabrenosti, nemoći i slabosti. On je prijatelj koji nikad ne okreće glavu, kakvi god mi bili. Bog nas neće nikada odbaciti, a to je poticaj da mi više ljubimo jedni druge, naveo je nadbiskup. Načelo "oko za oko, zub za zub" je vrijedilo u starom vremenu prije Isusa, a sad se trebamo voditi učenjem "Tko te udari po jednom obrazu, pruži mu i drugi", jer to je kršćanstvo i evanđelje, rekao je.

Nadbiskup Devčić je u svojoj propovijedi rekao da je Bog uvijek s nama, ali ljudi nisu uvijek s njim.



"Ne vraća se Bog čovjeku, nego se mi vraćamo Bogu, ali to ne bismo činili da nas nije pozivao i čekao", istaknuo je riječki nadbiskup Ivan Devčić u propovijedi na središnjem božićnom misnom slavlju u katedrali sv. Vida u Rijeci.