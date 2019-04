Načelnik Fažane: Nitko od političara nije mi se pridružio u osudi napada na novinare

Načelnik općine Fažana Radomir Korać prvi je hrvatski političar koji je nedvosmisleno javno osudio napade novinare te pozvao ostale političare i premijera Andreja Plenkovića da mu se pridruže, no na njegov javni poziv upućen prije deset dana nitko od političara dosad se nije odazvao

'Kontaktirali su me novinari, ali nitko od političara. Nije ni potrebno da bilo koji političar kontaktira mene. Ja sam izjavio kako su napadi na novinare nedopustivi jer tako zaista mislim i pozvao sam sve političare na najodgovornijim funkcijama da i oni to javno kažu jer mislim da je takva poruka važna. Nitko se tom pozivu do sada nije odazvao', rekao je Korać za Hinu.