Uhićen taksist koji je prijetio novinarki Jutarnjeg lista

Zagrebačka policija uhitila je taksista kojega tereti da je u ponedjeljak prijetio novinarki Jutarnjeg lista Gordani Grgas rekavši da svim novinarima koji pišu protiv Hrvatske treba dati metak u čelo

Za Jutarnji list Grgas je ispričala da se incident s taksistom dogodio nakon što mu je rekla da je novinarka, a on je odgovorio da nije nimalo zadovoljan hrvatskim medijima i načinom na koji pišu protiv Hrvatske te da bi onima koji tako pišu trebalo dati metak u čelo. 'Upozorila sam ga da pazi što govori, no on je odgovorio da stvarno tako misli. Kada smo stali u koloni, izašla sam iz automobila i potom ga prijavila Boltu', kazala je Grgas.



Policija je u priopćenju navela da je vozač, nakon što je novinarka putem aplikacije naručila vožnju, na dogovorenu adresu došao automobilom čakovečkih registracijskih te da su kritike počele kada je kroz razgovor, došao do informacije o njezinom zanimanju.

Kritike su u jednom trenutku prerasle u njegovo, ne samo nezadovoljstvo prema struci kojoj i ona pripada, već u ozbiljne prijetnje. Zbog načina na koji joj je te prijetnje uputio, 52-godišnjakinja ga je i upozorila na njegovo ponašanje, a što ga nije zaustavilo pri daljnjem upućivanju prijetnji. Iskoristivši gužvu u prometu, u trenutku kada je vozač taksija bio prisiljen stati, ona je uspjela izaći iz vozila.

Kada je od taksi pružatelja usluga dobila informaciju da su tog vozača isključili iz platforme, odnosno da više za njih neće pružati usluge vožnje, te se ujedno ispričali za pričinjenu neugodnost, uslijedio je veći broj poziva na njezin broj mobitela upućenih s broja koji koristi vozač taksija, a na koje se nije javljala iz straha za svoj život', izvijestila je policija.

Dan prije prijetnji novinarki Jutarnjeg lista u blizini zgrade u kojoj su smještene redakcije N1 Televizije, Net.hr-a i Telegrama ispisan je grafit 'Smrt novinarima', a u javnosti se raspravljalo o opravdanosti ulaska policije u redakciju portala Net.hr gdje su dvojica policajaca legitimirali novinarku Đurđicu Klancir koju je tužio sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. U subotu 2. ožujka u Zagrebu je održan i novinarski prosvjed 'Oteli ste medije, novinarstvo ne damo!'.