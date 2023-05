Vlada donijela niz kadrovskih odluka, evo tko je imenovan i gdje

Vlada je u četvrtak Glavnoj skupštini INA-e d.d. predložila imenovanje Damira Mikuljana, Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora INA-e do izbora članova, najduže 6 mjeseci, a NO INA-e izbor Damira Mikuljana za predsjednika NO, na vrijeme od najduže 6 mjeseci.