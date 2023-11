Na vukovarskoj koloni sjećanja deseci tisuća građana

U počast žrtvi Vukovara u Domovinskom ratu vijence podno spomenika na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položila su vijence i upalila svijeće državna i druga izaslanstva, koja su do groblja došla u koloni sjećanja od vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr- Juraj Njavro".

Među desecima tisuća hodočasnika bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, Gordan Jandroković i Andrej Plenković, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ministri u Vladi, saborski zastupnici, predstavnici političkih stranaka te brojni drugi uglednici iz političkog i javnog života Hrvatske, koji su se u izjavama svi zauzimali za dostojanstveno obilježavanje žrtve Vukovara naglašavajući ogromnu žrtvu toga grada u Domovinskom ratu.

Kolonu su predvodili hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata i pripadnici HOS-a koji su branili Vukovar 1991. No, zbog velikog broja sudionika oni su se nalazili u sredini kolone, koja je bila dugačka više od 5,5 kilometara, kolika je udaljenost od bolnice do Memorijalnog groblja. Bio je to razlog jednosatnog kašnjenja u polaganju vijenaca i paljenju svijeća na groblju državnih i drugih izaslanstva.