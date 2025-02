Muškarci sa sifilisom ići će u vojsku: Ovako Rusi rješavaju probleme s ljudstvom

'Jedna od ključnih novina je produženje važenja rješenja vojnog zdravstvenog pregleda za vrijeme mobilizacije ili ratnog razdoblja. To zapravo znači da će vojnici koji budu proglašeni nesposobnima za službu biti prisiljeni ostati u vojsci do isteka tih razdoblja, čak i ako njihovo stanje zahtijeva hitan otpust', naglasili su iz Pokreta prigovarača savjesti, a prenosi ukrajinski UNN. Prema službenom obrazloženju zakonskog prijedloga, ministarstvo obrane izradilo je ove izmjene i dopune kako bi 'poboljšalo sustav zdravstvenog pregleda vojnika' korištenjem naučenih lekcija iz tekućeg rata protiv Ukrajine.

Podignute dobne granice za vojni rok i pričuvu

Vojni rok u Rusiji traje godinu dana, a obavezan je za sve muškarce od 18 do 30 godina. Prethodno je gornja granica bila 27 godina, no ona je povećana u kolovozu 2023. Otprilike u isto vrijeme Rusija je za pet godina podigla dob za vojnu pričuvu za muškarce koji su odslužili vojni rok, i to na 40, 50 i 55 godina, ovisno o kategoriji, a tadašnji ministar obrane Sergej Šojgu u srpnju 2023. rekao je da je plan povećati broj borbeno sposobnih djelatnih vojnih osoba s 1,15 na 1,5 milijuna.