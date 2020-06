Muškarac kod Varaždina uporno vozi i krši prometne propise; sada ga čeka 40 tisuća kuna kazne ili 60 dana zatvora te trajno poništenje vozačke dozvole

Policijska uprava varaždinska objavila je vijest o prekršaju recidivista koji uporno krši Zakon o sigurnosti prometa na cestama te ugrožava sebe i ostale sudionike u prometu

Ista mu je odredila zadržavanje u trajanju do 7 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Varaždinu. Prijeti mu izricanje novčane kazne do 40 000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima F kategorije u trajanju do 15 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju i određivanje 12 negativnih prekršajnih bodova i poništenje vozačke dozvole.

Ponovno skrećemo pozornost svim vozačima da ukoliko prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova u roku od 2 godine, da im slijedi poništenje vozačke dozvole, što znači da novi zahtjev za polaganje vozačkog ispita mogu podnijeti tek nakon proteka roka od 2 godine od izvršnosti rješenja o poništenju vozačke dozvole.

Jednako tako, poolicija podsjeća da se mladim vozačima vozačka dozvola poništava ako u navedenom roku prikupe 9 negativnih prekršajnih bodova.