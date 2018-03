Ministrica Murganić predstavila mjere za produljenje rada vrtića i unaprjeđenje usluga

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić predstavila je u četvrtak projekt 'Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja' istaknuvši kako se njime želi pridonijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića

Projekt je usmjeren i prema nezaposlenim stručnim radnicima i potrebnim zvanjima za rad u vrtiću, kao i drugim pomoćnim zanimanjima. Uz to, rekla je Murganić, tim projektom jedinicama lokalne i područne samouprave žele omogućiti zapošljavanje te njihov bolji razvoj. 'Želimo više mjesta u vrtićima, želimo kvalitetne programe u vrtićima te produljeni rad vrtića', naglasila je.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekao je kako će tim projektom omogućiti zapošljavanje od 500 do 700 osoba u vrtićima, produljiti njihovo radno vrijeme te dodatnu skrb za djecu. Uz to, unutar projekta će se moći kupiti oprema koju će koristiti sva djeca, u produljenom radu osigurati topli obroci te djelatnici koji će moći osigurati produljeno radno vrijeme. Na predstavljanju projekta rečeno je kako je 500.000 kuna najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može zatražiti dok je najviši 15 milijuna kuna. Predviđeno trajanje projekta je 24 do 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a projektom se financiraju pružanja usluga produljenog boravka djece, usluga poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, jačanje kapaciteta odgajatelja i stručnih suradnika i sl.