Murganić: Premijer me pozvao u Vladu, on će odlučiti ako to više ne bude želio

Ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić izjavila je u četvrtak kako će premijer Andrej Plenković, koji ju je pozvao da bude dio Vlade, isto tako odlučiti ako to više ne bude želio

'Vjerojatno sam ja ministrica čija se potpora najviše propituje. Premijer, kao što me pozvao da budem dio Vlade, on će isto tako, ako to ne bude želio - odlučiti za bilo koga od nas ministara', rekla je Murganić odgovarajući na pitanje ima li potporu premijera Plenkovića.

Također je novinarima rekla kako je bilo normalno i propitivanje u Saboru (o povjerenju). 'Takav stav i takav put treba znati svatko od nas tko se prihvati ovog posla bez ikakvih drugih očekivanja', dodala je.