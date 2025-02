München, 87 godina kasnije: Je li ovo kraj NATO-a?

"Ne znam tko mu je napisao govor - ali mogao ga je napisati Tucker Carlson . Carlson je budala", rekao je, umirujuće uvjeravajući da ima mnogo ozbiljnih ljudi oko Trumpa koje on sluša.

Strategija iznenađenja Trumpove administracije daje im malo vremena da udahnu i preorijentiraju se, no tek rijetki glasovi iz redova američkih zakonodavaca nude nešto nade tjeskobnoj Europi. Jedan od njih je senator Roger Wicker , predsjednikom odbora za oružane snage američkog Senata, koji je za Politico rekao da je Hegseth u Bruxellesu napravio početničku pogrešku:

Nakon Vancea - muk

U međuvremenu, minhenski govor potpredsjednika JD Vancea, usredotočen na kritiziranje demokratske prakse u Europi, nije nimalo ublažio zabrinutost Europljana. U dvorani se začuo potpuno muk kad je Vance počeo govoriti o migracijama kao prijetnji europskoj civilizaciji, primljeno je tvrdo, uz tek povremeni pljesak i poneko pristojno odmahivanje glavom. 'Prijetnja koja me najviše brine vis-à-vis Europe nije Rusija. Nije to Kina, niti bilo koji drugi vanjski akter. A ono što me brine je prijetnja iznutra', rekao je među ostalim Vance.

Prije tri godine činilo se da je ruska invazija na Ukrajinu učinila NATO relevantnijim nego što je bio - nestala je potraga za smislom postojanja te organizacije u svijetu nakon Hladnog rata. No prvog dana summita u Münchenu teško je otresti se osjećaja da svjedočimo početku cijepanja te organizacije, primjećuje Dettner.