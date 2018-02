Mulj iz pročistača nakon međimuskih njiva sada se odlaže na cestu u Zagrebu

Nakon što je početkom prosinca utvrđeno da je mulj iz zagrebačkog pročistača otpadnih voda umjesto u spalionici u Drnišu završio u međimurskim poljima sada se otkrilo da se počeo nasipati na pristupnu cestu u istočnom dijelu Zagreba

U pročistač dolaze sve otpadne vode iz domaćinstava, industrije, bolnica - kada se one pročiste ostaje mulj koji se trenutno skladišti pored pročistača, a sada se počeo odlagati na obližnju cestu.

'Neka to Bandić pravi kod sebe', reakcija je stanovnika obližnjih naselja.

Iako su nakon priče iz prosinca za RTL iz Grada naveli da će raskinuti ugovor s Girk Kalunom sada su to opovrgnuli i dodali da će nastaviti raditi s njima odnosno s njihovim podizvođačem koji ima sve potrebne dozvole jer bi raspisivanje novog javnog natječaja predugo trajalo.

Mirka Jozić, pročelnica gradskog ureda za gospodarstvo, kazala je da je nije znala da se mulj odlagao u Međimurju jer posao s tvrtkom iz Drniša završio onog trenutka kad im je predan mulj. Navela je da je kod Zagrebačkih otpadnih voda trenutno uskladišteno 410 tisuća tona mulja.

'Gradonačelnik je pokrenuo akciju da to riješimo sami. Nećemo čekati EU fondove ni akcijske planove nego ćemo to riješiti sami', kazala je Jozić.

Upitana kako to da se sada odlaže na pristupnu cestu i je li to po pravilima kazala je kako je 'pristupna cesta asfaltirana i da za desetak dana to ne bi trebao biti problem'.

Dodala je da bi trebalo obići druge gradove i vidjeti kako oni to pohranjuju.