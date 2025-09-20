uz pratnju policije

Mrežama se širi snimka: Bad Blue Boysi patroliraju Dubravom

M. Šu.

20.09.2025 u 10:55

Bad Blue Boysi patroliraju Dubravom
Bad Blue Boysi patroliraju Dubravom Izvor: Društvene mreže / Autor: Dubrava.hr/Facebook
Bionic
Reading

Društvenim mrežama širi se video u kojem se vidi kako pripadnici Bad Blue Boysa patroliraju Dubravom nakon nedavnih napada na maloljetnike

Navijači su prošetali kvartom kako bi zaštitili djecu, a komentari Zagrepčana redom su pozitivni: "Bravo BBB, ne dajte da huligani zavladaju kvartom. Čuvajte djecu i zaustavite nasilje“, "Ajmo Boysi, pokažite im". No, jedan je korisnik ironično primijetio: „A vidiš sada ima policije...'

@helena.ancic

Idemo Dubrava za djecu 28.9. Vidimo se tamo ljudi ❤️❤️❤️❤️❤️

♬ Za Grad Kojeg Imam Rad' - Marin Ivanović

Podsjetimo, PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Retkovcu 6. rujna. Troje ih je mlađe od 14 godina i ne mogu kazneno odgovarati, dok su ostali predani nadležnim institucijama – dvoje je smješteno u Centar Dugave, a jedan je nakon ispitivanja pušten na slobodu. U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima, prenosi Večernji list.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA FARMI U SOKOLOVCU

NA FARMI U SOKOLOVCU

Belje mora eutanazirati 10.000 svinja, ovo je najveće žarište svinjske kuge, bolest šire ljudi
IZRAEL POJAČAVA OFENZIVU

IZRAEL POJAČAVA OFENZIVU

Hamas prijeti nestankom preostalih talaca, objavio 'oproštajnu fotografiju'
UVODE AGITPROP

UVODE AGITPROP

Pentagon protiv slobode medija: 'Smijete objaviti samo ono što smo izričito odobrili'

najpopularnije

Još vijesti