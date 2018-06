Mrak-Taritaš: Vrijeme je da se među strateške projekte uvrsti i 'muzej neispunjenih obećanja'

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš u srijedu je ocijenila da se iz godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., o kojem se raspravlja na sutrašnjoj skupštinskoj sjednici, vidi dubioza od 450 milijuna kuna, a također je poručila kako je došlo vrijeme da se na listu strateških projekata Grada uvrsti i 'muzej neispunjenih obećanja'

O strateškim projektima Grada Zagreba , rekla je da se na internetskoj stranici Grada građanima obećava sljemenska žičara, te pruga od Kvaternikova trga do Kosnice i gradnja javne garaže ispod srednjoškolskog igrališta u središtu grada, a onda kada se uđe u proračun, vidi se da u 2017., od te pruge i garaže, nije napravljeno ništa.

"Kad kažete 450 milijuna kuna u tim silnim milijardama, to je podatak koji nam nešto puno ne znači. No, međutim, proračun Grada Zadra je 391 milijun kuna. Pa samo da vidimo da mi u proračunu Grada Zagreba imamo krivo planirani izvršen proračun u iznosu od 450 milijuna kuna", istaknula je Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Rekla je kako se za žičaru u proračunu navodi da bi u 2017. trebalo četiri milijuna kuna. "U odnosu na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sve ostalo, to je ništa. Potrošeno je tri milijuna 967 tisuća, a riječ je o izradi prostornog plana i onoga što je bilo preduvjet uopće da o žičari možemo govoriti. Dakle, žičaru građani grada Zagreba dugo neće vidjeti", ustvrdila je.

Najavila je da će od gradonačelnika Milana Bandića pismeno tražiti da joj odgovori koliko je od 2001. do 2018. bilo projekata za srednjoškolsko igralište i koliko su plaćeni, koliko je dozvola bilo ishođeno, koliko je bilo razno-raznih ideja. No, međutim, kaže, "srednjoškolsko i dalje stoji onako kako je".

Mrak-Taritaš je poručila kako je došlo vrijeme da se na listu strateških projekata uvrsti i "muzej neispunjenih obećanja".

"To je jedan od projekata koji bi se mogao realizirati jer eksponata imamo u neograničenim količinama. To znači, građani grada Zagreba - vjerujte onom što piše, nemojte vjerovati onome što vam netko kaže jer vjerovati nečijim riječima dosad smo se već naučili da su to puka obećanja, a kad uđete u proračun vidite da od izvršenja nema ništa", poručila je Mrak-Taritaš.

Komentirajući amandman njezina kluba kojim predlažu smanjenje naknada gradskim zastupnicima za trećinu iznosa, a koji su uputili na prijedlog Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365, Zelene liste i Narodne stranke - Reformisti o smanjenju tih naknada za pet posto, Mrak-Taritaš je rekla da ono što je Klub Bandić Milan predložio na tragu onoga "ajdemo nešto predložiti, ajdemo da se o nečemu priča".

"Ajmo smanjiti naknade za trećinu kao što smo mi svojim amandmanom pokazali, a ne kroz veliki šator populizma zapravo ne napraviti ništa", rekla je među ostalim.

Komentirajući najavu novoizabranog predsjednika zagrebačkog SDP-a Gordana Marasa o mogućoj suradnji s bliskim strankama, te bitku protiv Bandića i kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, Mrak-Taritaš je rekla da su njegov elan i volja da nešto promijeni u Zagrebu dobro došli.

"Prvo i osnovno, on mora uspostaviti dogovor s Klubom zastupnika SDP-a koji je u Gradskoj skupštini i s kojim smo mi i dosad izuzetno korektno surađivali i nema niti jednog razloga da to ne činimo i dalje", rekla je Mrak-Taritaš

Gradska zastupnica GLAS-a Sonja König rekla je da će se na skupštinskoj sjednici naći i izvješća o poslovanju zagrebačkih tvrtki te da je najveći gubitaš, kao i lani, ZET, a da iz Uprave ZET-a potvrđuju da su razlog tome cijene karata po četiri kune.

"Taj gubitak nastao je i radi Bandićevog modela formiranja cijena, a Bandićev model formiranja cijena znači poskupljenje cijena usluga nakon izbora i pojeftinjenje cijena usluga u kampanji, odnosno prije izbora. Ironično govoreći, naši sugrađani se zapravo ne trebaju previše zabrinjavati jer će uskoro predsjednički izbori u kojima će i gradonačelnik Zagreba sudjelovati kao kandidat i to će biti prilika da kao i uvijek dosad smanji cijene zagrebačkih usluga", rekla je König.