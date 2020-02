Mrak Taritaš o zagrebačkom manjku: Očito je panika, sve će platiti građani

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je u ponedjeljak kako je zbog manjka od milijardu kuna u zagrebačkom proračunu očito došlo do panike jer je pročelnica Gradskog ureda za financije Daniela Juroš Pečnik o tome pisala gradonačelniku, dodavši kako će sve na kraju platiti građani Zagreba

Na to smo upozoravali kada su gradski zastupnici zadnji put raspravljali o izvršenju proračuna i prijedlogu proračuna za ovu godinu, podsjetila je Mrak Taritaš u izjavi novinarima pred zagrebačkom Gradskom skupštinom.

To nije počelo jučer, ustvrdila je Mrak Taritaš, podsjetivši na troškove pročistača za otpadne vode i Arenu Zagreb. Kad smo govorili o projektu roditelj - odgajatelj upozoravali smo da je to užasan teret za gradski proračun i rekli smo da ćemo na kraju godine imati stavku od 400 milijuna kuna u proračunu vezanu uz to, kazala je.

Sve što kao oporbeni zastupnici govorimo već 2,5 godine sada je i nadležna pročelnica Ureda za financije napisala gradonačelniku, rekla je Mrak Taritaš, ali to još nije sve.

Tu nije uračunato 570 milijuna kuna vezanih uz žičaru, tu je i problem ZET-a jer se nikad ne zna koliko su ZET-ove karte koštale, upozorila je.

Kada se gradonačelnik ponaša kao "pijani milijarder", kad misli da sve može i da je sve dopušteno, u jednom času sustav se počinje raspadati i hitno treba napraviti rebalans, jer su i prihodi proračuna znatno manji, kaže čelnica GLAS-a.