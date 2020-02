Kovač tvrdi da se HDZ mora riješiti Bandića: Vrijeme je za politiku čistih ruku

Kandidat za predsjednika na unutarstranačkim izborima u HDZ-u Miro Kovač rekao je u ponedjeljak da HDZ u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ne bi trebao glasovati za Generalni urbanistički plan (GUP)

Podsjetio je i da se - kada su iz sadašnje vlade otpušteni Mostovi ministri - na stranačkim tijelima zalagao za prijevremene izbore u uvjerenju da bi ih glatko i dobili. Rekao je kako tada ne bi bili u situaciju da HDZ ovisi o Milanu Bandiću.

"To je odluka Gradskog odbora HDZ-a, ali kao predsjednik HDZ-a ne bih bio za dizanje ruku za GUP u Zagrebu", istaknuo je.

Na pitanje bi li, ako bi HDZ imao kontrolu nad članovima saborskog kluba zastupnika Milana Bandića, raskinuo tu koaliciju, odgovorio je kako HDZ mora biti stranka politike čistih ruku. Naglasio je kako to od njih ne očekuje samo članstvo, nego je to i njihova obveza prema široj javnosti.

"Ako netko mora pokazati da politika treba biti čista, da treba biti transparenta, da se treba prijaviti imovina, onda smo to mi koji predstavljamo hrvatske birače, hrvatski narod i hrvatske ljude u raznim predstavničkim tijelima pa tako i u Hrvatskom saboru", rekao je Kovač.

Kovač smatra i da je HDZ-u potreban zaokret jer su doživjeli dva velika neuspjeha na europskim i predsjedničkim izborima.

"Doživjeli smo dva velika neuspjeha na europskim i predsjedničkim izborima, nažalost ostvarili najslabiji rezultat u povijesti postojanja HDZ-a, u trideset godina. Na europskim izborima mnogi birači su se razočarali, bili vrlo kritični, odlučili dati glas nekome drugome ili apstinirati. I mi nakon ovakvih postignuća moramo napraviti zaokret i HDZ vratiti u normalu, opet postići ravnotežu, okupiti sve svoje birače, sve ljude koji žele da HDZ opet bude pobjednička stranka. HDZ se mora riješiti mentaliteta gubitništva", rekao je Kovač.

Naveo je kako to znači "zaokret u normalu" i da se moraju vratiti u normalnu poziciju HDZ-a na političkoj sceni.

Smatra i da je HDZ u percepciji mnogih otišao ulijevo. "On proklamira sa sadašnjim predsjednikom desni centar, ali on se ne doživljava kao stranka desnog centra nego se kod mnogih ljudi doživljava kao stranka koja je otišla ulijevo. To se mora promijeniti, mi moramo HDZ opet pretvoriti u stranku koja pobjeđuje i koja okuplja sve hrvatske ljude kod kojih dominira državotvorna, domoljubna svijest", poručio je Kovač.

Upitan o aferama vezanim uz nepropisno ispunjene imovinske kartice zbog kojih je smijenjeno 14 ministara u aktualnoj HDZ-ovoj vladi, smatra kako to nije normalno, ocjenjujući da nedostaje ozbiljnosti u njihovom ispunjavanju. Poručio je da će, kao predsjednik HDZ-a, tražiti od svih dužnosnika na svim razinama da budu ozbiljni u prijavljivanju imovine. Kovač drži kako se ne treba se sramiti ničega što se ima već se to treba se pokazati.

"Ako treba stranačkim kolegama ćemo organizirati tečaj kako se ispunjava imovinska kartica", rekao je Kovač.