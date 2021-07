Može li se prisiliti ljude na cijepljenje? Rezolucija EU-a: Nitko ne smije biti diskriminiran niti pod bilo kakvim pritiskom

Rezolucija EU-a iz siječnja ove godine, među ostalima, ističe kako građani moraju biti obaviješteni da cijepljenje nije obavezno, da nitko ne smije biti diskriminiran temeljem cijepljenja te da nitko ne smije biti pod političkim, društvenim ili bilo kakvim drugim pritiskom da se cijepi ako to ne želi učiniti

'Državna potpora ide samo poduzećima za saniranje posljedica koronakrize', rekla je za Jutarnji list Katarina Pejić, suradnica Josipa Juratovića, SPD-ova zastupnika u Bundestagu kako ni u Njemačkoj nema državnih potpora za radnike koji se cijepe.

Svaka država članica sama odlučuje o prioritetima i sadržaju svojeg plana za oporavak i otpornost te o svojim programima za fondove kohezijske politike, navodi Europska komisija u svojem programu. Ona je spremna podupirati države članice kako bi se osiguralo neometano uvođenje cjepiva protiv bolesti covid-19, a u programskom razdoblju 2021.-2027. na raspolaganju je niz instrumenata EU u okviru kojih se može pružiti financijska potpora u tom pogledu.



Cijepljenje u Europskoj uniji, ali i državama izvan nje, nije obavezno: ne postoji cjepivo niti bilo kakav medicinski zahvat koji bi bio obavezan za odrasle poslovno sposobne osobe. Njima se cijepljenjem može uvjetovati određena aktivnost poput odlaska na stadion i to zbog - odlazak na stadion, na primjer, i to zbog zaštite tuđeg zdravlja. No ne može ih se zakonski natjerati da se cijepe, to je, piše Jutarnji list nedopustivo zadiranje u njihovu slobodnu volju i odlučivanje o vlastitom zdravlju.

Obavezna cjepiva dio država, među kojima je i Hrvatska, propisuje isključivo za djecu: prema tumačenju države, djeca nemaju mogućnost kvalificirano odlučivati o svojem najboljem interesu pa se intervencijom države roditeljima ne ostavlja mogućnost da postupe suprotno znanstvenim spoznajama o najboljoj zdravstvenoj praksi vezanoj za maloljetnike.