Može li MAGA opstati bez Trumpa? Na pomolu ozbiljan raskol, dvije su ključne točke sukoba

Odnos je dvosmjeran: Trump dobiva široku bazu potpore, a MAGA u velikoj mjeri živi zahvaljujući njemu. Pokret je preživio mandat Joea Bidena, vratio Trumpa u Bijelu kuću, ali sada dolazi do ozbiljnih raskola.

Pokret MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom) nastao je uz Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine i brzo je postao njegov politički zaštitni znak. Slogan 'Make America Great Again' ujedinio je široku populističku bazu nezadovoljnih birača koji su željeli promjene u američkom društvu i politici.

Dodatnu ljutnju pristaša izazvala je Trumpova najava da će SAD poslati oružje Ukrajini. MAGA lideri i dio podržavatelja smatra da je to suprotno duhu pokreta kojem je izolacionizam važna stavka. Nije pomoglo ni objašnjenje da Amerika Ukrajini neće pokloniti oružje već ga prodati.

No sve je to 'sitnica' u usporedbi sa skandalom vezanim uz Jeffreyja Epsteina. Trump je tijekom predsjedničke kampanje obećavao da će objaviti sve dokumente i informacije o visokopozicioniranim osobama povezanim s Epsteinom, osuđenim seksualnim predatorom.

No, čim je postao predsjednik takve objave su prestale, što je razočaralo i uvrijedilo pristaše MAGA-a koji su ga podržavali upravo zbog tvrdnji o borbi protiv korumpirane elite i 'močvare'.

Uz to, Ministarstvo pravosuđa i FBI su službeno objavili da nema dokaza o postojanju 'popisa Epsteinovih klijenata' niti planova za daljnje objave, čime su odbacili teorije zavjere da je Epstein ubijen u zatvoru i da ima mnogo prikrivenih informacija.

Takav stav izazvao je široku nevjericu i gnjev posebno među istaknutim teoretičarima zavjera i influenserima, poput Alex Jonesa i Laure Loomer, koji su optužili Trumpovu administraciju za izdaju.

Trump, pak, svoju vladu brani i poziva pristaše da prestanu trošiti energiju na te teorije i tvrdeći da se radi o političkoj igri demokrata. Sve iz MAGA pokreta koji mu ne vjeruju nazvao je jednostavno glupima. Taj nesklad između Trumpovih poteza i očekivanja dijela njegove baze izazvao je javne sukobe i podjele unutar MAGA-e.

Neki su Trumpa nastavili podržavati i braniti ministarstvo i administraciju, dok ga drugi optužuju za izdaju i zataškavanje. Na društvenim mrežama čak su se i MAGA botovi, automatizirani računi koji hvale Trumpa, pokazali zbunjenima zbog kontradiktorne retorike njegove administracije oko Epsteina.

Razočarenje republikanaca

Trump je nedavno najavio tužbe protiv svog dugogodišnjeg saveznika Ruperta Murdocha, njegove izdavačke kuće News Corp, Dow Jones i novinara Wall Street Journala zbog članka u kojem se navodi kako je Trump 2003. godine poslao seksualno sugestivnu rođendansku čestitku osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

U toj navodnoj čestitki, uz Trumpovo ime, bio je prikazan i ručno nacrtani obris gole žene te satirična poruka, što je Trump oštro demantirao kao laž, navodeći da te riječi nisu njegove i da on ne crta slike.

No Wall Street Journal tu nije stao, objavili su i kako je ministarstvo pravosuđa SAD-a obavijestilo Trumpa da se njegovo ime nalazi u vladinim dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom. U MAGA pokretu su znali da je Trump svojedobno bio prijatelj s Epsteinom, no to su tolerirali zbog toga što je Trump tvrdio da se s njim posvađao i prekinuo kontakte.

Mnogi MAGA pristaše su vjerovali, i danas to vjeruju, da je Epstein ubijen kako ne bi razotkrio moćne ljude. Sada na društvenim mrežama poručuju kako Trump štiti elitu umjesto da je razotkriva, što je suprotno osnovnoj poruci MAGA pokreta.

I sada je teško zaustaviti to razočaranje. Anketa Reutersa i Ipsosa od 17. srpnja pokazuje da 69 posto Amerikanaca misli da administracija skriva važne informacije o Epsteinu. Među republikancima samo 35 posto podržava Trumpov pristup.

Thom Tillis je bio prvi republikanski senator koji je javno zatražio da Trump objavi 'te proklete dokumente' jer će, kako kaže, ta priča pojesti stranku do izbora iduće godine.

Isto mu je poručio i Stewart Rhodes iz desničarske grupe 'Oath Keepers' (Čuvari zakletve), koji je bio osuđen zbog napada na Capitol, ali ga je Trump pomilovao prvi dan mandata). Rhodes upozorava da će Trumpovo odbacivanje priče o Epsteinu dodatno podijeliti MAGA bazu.