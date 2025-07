Kvara nije bilo, a pitanje i dalje visi u zraku nakon snimke iz kokpita: Zašto se srušio avion Air India?

Boeing i Air India zasad nisu komentirali te navode. Prekidači, inače, kontroliraju protok goriva do motora zrakoplova, omogućujući pilotima da ih pokrenu ili ugase na tlu ili ručno interveniraju tijekom kvarova motora u letu.

Uznemirujuća otkrića

Istražitelji su u preliminarnoj istrazi o padu zrakoplova Air India još u lipnju došli do tog uznemirujućeg otkrića - ni tada nije bilo jasno tko je u kokpitu isključio dovod goriva

Samo nekoliko sekundi nakon polijetanja, oba prekidača za kontrolu goriva 12-godišnjeg Boeinga 787 Dreamlinera naglo su se prebacila u položaj za isključenje, lišivši motore goriva i uzrokujući potpuni gubitak snage. Prebacivanje u položaj isključenja potez je koji se obično radi tek nakon slijetanja.

U snimci iz kokpita može se čuti kako jedan pilot pita drugoga zašto je pokrenuo isključenje, na što drugi pilot odgovara da nije. U snimci se jasno ne razaznaje tko je što rekao. U vrijeme polijetanja, kopilot je upravljao zrakoplovom, dok je kapetan nadgledao.

Prekidači su ubrzo vraćeni u svoj normalni položaj za let, što je uzrokovalo automatsko paljenje motora, no avion nije uspio povratiti snagu. Let 171 kompanije Air India bio je u zraku manje od minute prije nego što se srušio u gusto naseljeno područje u zapadnom indijskom gradu Ahmendabadu, u jednoj od najzagonetnijih zrakoplovnih nesreća.

Istražitelji analiziraju olupinu i snimke iz kokpita kako bi razumjeli što je pošlo po zlu nakon polijetanja.